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Trump'tan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şaşırtan yorum: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 02:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesini yaptı. Trump'ın Kaşıkçı olayı ile ilgili yaptığı önceki açıklamalarında Kaşıkçı'nın başına gelen şeyin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve "İran'a karşı denge unsuru olarak Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu tavrı eleştirilere neden olmuştu.

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şaşırtan yorum: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Kaşıkçı olayıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"BERBAT BİR ŞEYDİ"

Kaşıkçı olayı hakkında bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceğini belirten Trump, "Berbat bir şeydi." dedi.

Konuyla ilgili olarak diğer ülke liderleriyle de görüştüğünü dile getiren Trump, "Bu olanları kimse sevmiyor." ifadesini kullandı.

"Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." diyen Trump, şunları kaydetti:

"ÜZERİ ÖRTÜLEN EN KÖTÜ OLAYDI"

"Berbat bir özgün konsept vardı, kötü bir şekilde yapıldı ve tarihte üzeri örtülen en kötü olaydı. Onlarınki şimdiye kadar yapılmış en kötü bir şeyin üzerini örtme biçimiydi. Bu fikri veren kişi bence büyük bir sorun içinde."

ÖNCEKİ TAVRI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü itiraf etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarında Kaşıkçı'nın başına gelen şeyin kabul edilemez olduğunu belirtmesine rağmen "İran'a karşı denge unsuru olarak Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." ifadelerini kullanması eleştirilere neden olmuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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ABD Donald Trump Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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