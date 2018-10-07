HABER

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 23:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış" ifadesini kullandı. Trump, "Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum" diye yazdı.

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Trump, Pyongyang'ta Pompeo ile Kim arasındaki toplantıya ilişkin Twitter hesabından "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış Signgapur Zirvesi'ndeki anlaşmada ilerleme kaydedilmiş. Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Pompeo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pyongyang'taki görüşmede Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini kaydetmişti.

Pyongyang ziyaretini tamamlayan Pompeo, daha sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'a geçti.

Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle de görüşmüştü.

ABD Başkanı Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını duyurmuştu.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

(AA)

PARTNERGüzel oyuncu şimdilerde ne yapıyor?Güzel oyuncu şimdilerde ne yapıyor?
Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!
Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!

Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme!

Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme!

ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.