Trump'tan korkutan açıklama: Salgın tüm yaz sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde koronavirüs salgınından kaynaklı krizin yaz sonuna kadar, belki daha da uzun sürebileceğini söyledi. 10 kişiden daha kalabalık buluşmaların iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, gelecek 15 gün boyunca 10'dan fazla kişinin bir araya geleceği mekanlardan uzak durulması gerektiğini, barlar, restoranlar, spor salonlarına gidilmemesi gerektiğini söyledi. "Ülke görünmeyen ama çok hızla yayılan bir düşmanla karşı karşıya" dedi.

ABD'de 4712 kişi koronavirüse yakalandı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü açıklanan koronavirüsten korunma rehberine göre, 60 yaş üzeri tüm Amerikalıların evde kalması, mümkün olan herkesin evde çalışması ve eğitimine devam etmesi istendi.

Keyfi seyahatler, zorunlu olmayan alışverişler ve sosyal etkinliklere ara verilmesi, yaşlıların kaldığı evlerden ve yurtlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan herkesin, birlikte yaşadığı herkesle beraber evde kendi kendini karantinaya alması istendi.