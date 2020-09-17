HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi

Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 01:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu.

Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'a karşı onay alan bir aşının dağıtılması için yol haritalarını bugün açıkladıklarını anımsatan Trump, "Bu, Amerikan tarihinde en geniş kapsamlı, en hızlı ve en gelişmiş aşı dağıtım programı olacak." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili dağıtılması için çalıştıklarını belirterek, "Biz bu aşıyı ekim gibi dağıtmaya başlayabiliriz. Aşının güvenli olduğu duyurulur duyurulmaz, biz ekim ortası gibi aşı dağıtımı için hazır olacağız, belki biraz daha geç olabilir ama bizim hazırlığımız tam." ifadesini kullandı.

2020 sonuna kadar 100 milyon doz aşının dağıtılmış olmasını planladıklarını vurgulayan Trump, "Demokrat Başkan Adayı Biden'ı aşı karşıtı teorilerinin tanıtımını yapmayı bırakmaya çağırıyorum, bu durum bizim yaptığımız işin önemini azaltıyor. Demokratlar, bizim ne kadar mükemmel bir konumda olduğumuzu biliyor. Sorumsuzca insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Bunu yapmaya hakları yok." görüşünü paylaştı.

Trump, temmuz ortasından bu yana Kovid-19 vaka sayısının da düşüşe geçtiğine işaret ederek, salgının başında 2,2 milyon olan ölü tahminin de şu anda 240 bin seviyesinde bulunduğunu belirtti.

"CDC DİREKTÖRÜNÜN KAFASI KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Demokratların yönetimindeki eyaletlerde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin daha fazla olduğunu ifade eden Trump, Michigan, Pennsylvania ve Kuzey Carolina gibi eyaletlere de normalleşme çağrısı yaparak, virüs önlemlerinin halka virüsün kendisinden daha çok zarar verdiğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in yaptığı, "Aşı en erken aralık gibi hazır olur" açıklamasına da tepki gösteren Trump, "Bence Redfield bir yanlış yapmış, bu bilgi doğru değil. Bugün ben onu aradım ve bana böyle bir şey söylemedi. Bence Redfield'in kafası karışmış, belki de yanlış bir açıklama yapmış. Ama biz aşıyı bir an önce dağıtmak için hazırız." diye konuştu.

Trump, ilaç firması Pfizer'ın da virüs konusunda büyük bir mali risk alarak, milyarlarca dolar harcadığına işaret ederek, bu şirketin deney aşamalarının sonuçlarını yakında yayımlayacağını söyledi.

"SEÇİMLERE EN BÜYÜK TEHDİT POSTAYLA OY"

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde postayla oy kullanılması tartışmalarına da değinen Trump, "Şu anda insanlara gönderilen milyonlarca oy pusulası seçimle ilgili en büyük problemimiz. Çin ya da Rusya gibi diğer ülkelerin seçime müdahale edebileceğinden bahsediyorlar, ama seçimlerimize yönelik en büyük sorun ve tehdit, postayla oy kullanma." diye konuştu.

Trump, daha önceki iki dünya savaşında bile seçmenin sandığa gittiğini vurgulayarak, Demokratlar'ın bu kadar yüksek sayıda postayla oyun kullanılmasının yanlış ve sorunlu olduğu bilmesine rağmen, bu konuda ısrar ettiklerini kaydetti.

Demokrat rakibi Biden'ın da "polis karşıtı" bir söylem takındığını savunan Trump, "Biden polisi 'düşman' olarak nitelendirdi. Polis düşman değil, dosttur. Onlar bize yardım ediyor." dedi.

Trump, toplantının sonunda Beyaz Saray'da bir çalışanda daha Kovid-19 tespit edildiği iddialarını doğruladı ancak bu kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracakABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak
ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak
Libya Başbakanı Sarrac'tan istifa açıklaması
Sarrac'tan istifa açıklaması
Lukaşenko, Şoygu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Rusya'dan yeni silahlar istedim
Lukaşenko görüşmenin detaylarını açıkladı: Yeni silahlar istedim
Beyaz Saray'dan Trump'ın 'Virüs aşı olmasa bile gidecek' sözlerine açıklama!
Trump'ın 'Virüs aşı olmasa bile gidecek' sözlerine açıklama!
İngiltere Başbakanı Johnson AB'yi "iyi niyetli olmamakla" suçladı
İngiltere Başbakanı Johnson AB'yi "iyi niyetli olmamakla" suçladı
Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
Fransa, PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.