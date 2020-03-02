HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili "Bugün Beyaz Saray’da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor" açıklamasını yaptı.

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada “Bugün Beyaz Saray’da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
Ankara'da kritik İdlib zirvesi!Ankara'da kritik İdlib zirvesi!
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
Anahtar Kelimeler:
Trump koronavirüs aşı

En Çok Okunan Haberler

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Yunan askeri sınırda bir göçmeni öldürdü

Yunan askeri sınırda bir göçmeni öldürdü

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Koronavirüs engeli! Genç oyuncu İran'da mahsur kaldı

Koronavirüs engeli! Genç oyuncu İran'da mahsur kaldı

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Diğer Haberler
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi İdlib meselesi için Ankara'da

Ankara'da kritik İdlib zirvesi!

Azerbaycan'da eğitime koronavirüs engeli! Ürdün'e de sıçradı

Azerbaycan'da eğitime koronavirüs engeli!

Myanmar'da koronavirüs paniği! Ülkeye girişine izin verilmedi

Bir ülkede koronavirüs paniği! Ülkeye girişine izin verilmedi

Mısır’da eski subay ve 36 kişi hakkında idam kararı verildi

Mısır’da eski subay ve 36 kişi hakkında idam kararı verildi

Koronavirüs Portekiz'de de görüldü

Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Koronavirüsten korunmak yerine... Dünyayı sarsan görüntüler

Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.