Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada “Bugün Beyaz Saray’da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor” ifadelerini kullandı.

I am meeting with the major pharmaceutical companies today at the White House about progress on a vaccine and cure. Progress being made!