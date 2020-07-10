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Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 00:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) "rekor sürede" bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Latin Amerikalıların refahının artırılmasına yönelik yeni bir girişim oluşturulmasını öngören kararnameyi, Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladı.

"OKULLARI AÇIN"

Kovid-19 salgınının ardından okulların sonbaharda açılması yönündeki ısrarını sürdüren Trump, "Okullarımıza geri dönüp bu siyasi saçmalığı durdurmalıyız. Demokratlar okulların açılmasını istemiyor çünkü bunun kendilerine 3 Kasım'daki seçimlerde yardımcı olacağını düşünüyorlar. Ancak ben bunun onlara seçimlerde zarar vereceğini düşünüyorum. Okulları açın." çağrısında bulundu.

"REKOR BİR SÜREDE AŞI ÜRETME YOLUNDAYIZ"

Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Kovid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"BU İNSANLAR DELİRMİŞ"

ABD'deki protestoların ardından polise sağlanan fonların kesilmesi taleplerine de tepki gösteren Trump, "Bu insanlar delirmiş. Polise sağlanan fonu kesmek Latin Amerikalılara da büyük zarar verir." görüşünü paylaştı.

Trump, Kovid-19 salgını ortaya çıkmadan önce Amerikan ekonomisinin en iyi günlerini yaşadığını vurgulayarak, "Çin 67 yıldır en kötü günlerini yaşıyordu, mutsuzdu ve yanlış yöne ilerliyordu. Biz ise ekonomide bir numaraydık. Ardından salgın geldi. Ama biz yine kendimizi toparlayacağız." mesajını verdi. (AA)


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