Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlatılan "Warp Speed Operasyonu" hakkında bilgi verdi.

Son 9 ayda virüse karşı ülke tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiklerini belirten Trump, "Biz rekor sürelerde tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda öncülük ediyoruz. Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmemişti." dedi.

Trump, Kovid-19 için "Çin Virüsü" tanımlamasını kullanmaya devam ederek Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu, yakında buna benzer başka aşıların da ortaya çıkabileceğini belirtti.

"ÇOK YAKINDA BU AŞIYI ONAYLAYACAĞIZ"

Temmuz ayında Pfizer ile ilk etapta 100 milyon, daha sonra da 600 milyon doz aşının geliştirilmesi ve dağıtımı için 1,95 milyar dolarlık anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, "Bu sayede Pfizer'ın aşısı bedava olacaktı. Pfizer'ın Warp Speed'in bir parçasını söylemesi talihsizdi. Biz çok yakında bu aşıyı onaylayacağız ve yakın zamanda kullanmaya devam edeceğiz. Aşı onaylandığında yönetimimiz aşının dağıtımını organize edecek." diye konuştu,