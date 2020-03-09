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Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 22:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten ölüm haberlerinin önemsiz olduğunu savunarak, “Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" dedi.

Trump'tan koronavirüs iddiası! Twitter'dan paylaştı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sansasyonel paylaşımlarla dikkatleri çeken ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Wall Street’te yaşanan çöküşü koronavirüsle ilgili yapılan yalan haberlerin neden olduğu korkuya bağladı.

Trump, yaptığı paylaşımda ABD'deki koronavirüs ölümlerinin önemsiz olduğunu kanıtlamak için her yıl ülkedeki yaygın gripten kaynaklanan ölüm sayısı rakamlarını ortaya koydu. Trump, “Geçen yıl 37 bin Amerikalı ortak gripten öldü. Yılda ortalama 27 bin ila 70 bin arasında kişi gripten ölüyor. Hiçbir şey kapanmıyor. Yaşam ve ekonomi devam ediyor. Şimdiye kadar 22 ölümle 546 doğrulanmış koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” dedi.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALIYOR, YÜKSELMİYOR"

Başkan Trump, Çin'de ortaya çıkmasından bu yana 3 bin 500'den fazla insanı öldüren salgın için, “Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" derken, yakında bir aşı bulunacağının sözünü verdi. Her ne kadar uzmanlar aşının bulunmasının en az 12 ay süreceğini söylese de Trump uzmanların açıklamalarını kabul etmedi.

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