HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan koronavirüs savunması: Yaptığım her şey doğruydu

Trump'tan koronavirüs savunması: Yaptığım her şey doğruydu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 02:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geç harekete geçtiği yönündeki iddiaları reddederek, "Benim yaptığım her şey doğruydu." dedi.

Trump'tan koronavirüs savunması: Yaptığım her şey doğruydu

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüsün sıcak noktaları New York, New Jersey, Louisina ve Michigan’da hastaneye kaldırılanların azaldığına dikkati çeken Trump, "Tüm ülkede grafiklerdeki artışı azalttık. Bir istikrar yakalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan toplam test sayısının 3 milyonu aştığını aktaran Trump, günlük test kapasitelerinin de 150 bin civarında olduğunu belirtti.

TRUMP BASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Trump, Amerikan basınında çıkan, "Trump, uyarılara rağmen virüse karşı önlem almakta gecikti" yönündeki haberleri de şiddetle reddetti.

Konuşmasında, "Benim yaptığım her şey doğruydu" ifadesiyle kendisini sık sık savunan Trump, şunları söyledi:

"11 Ocak'a bakıyorsunuz ABD'de hiçbir ölüm ya da vaka yok. 17 Ocak haftasına bakıyorsunuz aynı şekilde. Buna rağmen ilk vakanın çıkmasının hemen ardından 31 Ocak'ta Çin'den gelenlere sınırlarımızı kapattık. Joe Biden ve Demokratlar beni ırkçılıkla suçladı. Ne yapsaydım, ortada hiçbir şey yokken, tarihindeki en iyi günlerini yaşayan ekonomimizi mi kapatsaydım?"

Basın toplantısında Beyaz Saray ekibinin hazırladığı ve virüsün boyutlarını Trump ciddiye alırken, basının küçümsediğini savunan bir video da gösterildi.

"NE JAVİTS CENTER NE DE COMFORT ÇOK FAZLA KULLANILIYOR"

Trump, tüm eyaletlere ihtiyaç duydukları tıbbi ekipmanların ulaştırılması konusunda da iyi işler çıkardıklarına işaret ederek, "Şu anda kimse bizden suni solunum cihazı ya da yatak istemiyor." diye konuştu.

New York'ta Javits Center isimli kongre merkezinde kurdukları hastaneye ve buraya gönderdikleri Comfort adlı hastane gemisine dikkati çeken Trump, "Javits Center ve Comfort normalde Kovid-19 hastalarına bakmayacaktı. Ancak sonra karar değiştirdik. Ama şu anda ne Javits Center ne de Comfort çok fazla kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisinin ne zaman normale dönebileceğine ilişkin kesin bir tarih vermekten kaçınan Trump, bu konuda kurulan bir konseyin detaylarının yarın açıklanacağını kaydetti.

Trump, bazı eyaletlerin önlemleri gevşetmeye yanaşmama ihtimaline ilişkin, "Bir kişi ABD Başkanı ise yetkileri tamdır. Ekonomiyi açıp açmamak, başkanın kararıdır. Eyalet valileri de başkanın onayı olmadan bir şey yapamayacaklarını bilir." dedi.

Bir gazetecinin, "Mutlak yetkinin başkanda olduğu doğru değil. Bunu kim söyledi?" sorusu üzerine Trump, "Yeter." diyerek başka bir soruya geçti.

Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonlar hakkında da bu hafta sonuna doğru bir karar açıklayacaklarını vurguladı.

FAUCİ'DEN "VİRÜS KONUSUNDA ERKEN ADIM ATILSAYDI DAHA AZ KİŞİ ÖLEBİLİRDİ" SÖZLERİNE AÇIKLIK

Öte yandan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Fauci, pazar günü dile getirdiği, "Virüs konusunda erken adım atılsaydı daha az kişi ölebilirdi." sözlerine açıklık getirdi.

Fauci, burada tamamen varsayıma dayalı bir soruyu yanıtladığını ifade ederek, "Başkan Trump'a bir konuda tavsiyede bulunduğumuzda bizi dinledi ve güçlü adımlar attı." açıklamasında bulundu.

Trump ise Fauci'yi görevden alacağına ilişkin haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Fauci çok iyi işler çıkarıyor. Kimseyi kovduğum yok." dedi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
AFAD koronavirüs için harcanan parayı açıkladıAFAD koronavirüs için harcanan parayı açıkladı
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Selena'nın zorba kızı Kıvılcım! Onu bir de şimdi görün

Selena'nın zorba kızı Kıvılcım! Onu bir de şimdi görün

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü tarih verdi: 20 Mayıs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü tarih verdi: 20 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Kararlıyız

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
Libya'da meşru hükümetten 'komplocu' ülkelere açık tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz

Libya'da meşru hükümetten 'komplocu' ülkelere açık tehdit

Amerikalıların yüzde 30'u Kovid-19'un laboratuvardan çıktığına inanıyor

Koronavirüs anketi! Dikkat çeken sonuçlar

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı destekleyecek

ABD'de yarış kızışıyor! En büyük rakibinden övgü dolu sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüsü kaç kişi yendi? İşte son durum

Koronavirüsü kaç kişi yendi?

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu! Yasak uzatıldı

Macron duyurdu! Yasak uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.