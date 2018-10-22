Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım

Reuters’da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Suudilerin öldürülen Kaşıkçı hakkındaki ‘arbedede öldü’ açıklamasını tatmin edici bulmadığını açıkladı. Ancak Trump Riyad yönetiminin ülkesindeki yatırımlarını da kaybetmek istemediğini belirtti.
Trump, Suudi Prens Selman ile görüştüğünü ve kendisine, soruşturma için istenilen 1 aylık sürenin uzun olduğunu söylediğini açıkladı.
İngiliz Dışişleri Bakanı Hunt yaptığı açıklamada, “Suudilerin yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmuyoruz” demişti.
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