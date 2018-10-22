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Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 22:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suudi Prensi Selman ile Kaşıkçı cinayetini hakkında görüştü. Trump, "Suudi Arabistan'ın soruşturma için istediği bir aylık süre çok uzun" dedi. Trump, 'Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudilerden duyduklarımdan tatmin olmadım' dedi.

Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım

Reuters’da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Suudilerin öldürülen Kaşıkçı hakkındaki ‘arbedede öldü’ açıklamasını tatmin edici bulmadığını açıkladı. Ancak Trump Riyad yönetiminin ülkesindeki yatırımlarını da kaybetmek istemediğini belirtti.

Trump, Suudi Prens Selman ile görüştüğünü ve kendisine, soruşturma için istenilen 1 aylık sürenin uzun olduğunu söylediğini açıkladı.

İNGİLİZLER DE TATMİN EDİCİ BULMAMIŞTI

İngiliz Dışişleri Bakanı Hunt yaptığı açıklamada, “Suudilerin yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmuyoruz” demişti.

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Trump ABD Başkanı Trump Suudi Prensi Selman Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
trump bizim şu zamlara da bi'el at ne var
Dünya lideri Trump istediğini alır.Tatmin olmadıysa Arapları haraca bağlar.
Minare o kadar büyük ki, kılıf bulamadı şerefsizler
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