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Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim’e 'koronavirüs' için iş birliği mektubu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a mektup göndererek koronavirüs salgını ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teklif etti.

Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim’e 'koronavirüs' için iş birliği mektubu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a koronavirüsü salgını ile mücadele konusunda iş birliği teklifi için mektup gönderdiği açıklandı. Trump’ın, mektupta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un halkını koronavirüs tehdidinden korumak için gösterdiği çabalardan etkilendiği, koronavirüsle mücadele kapsamında iş birliği yapma konusunda hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DOĞRULADI

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de ABD Başkanı Trump’ın, Kim Jong Un’a mektup gönderdiğini doğruladı. Beyaz Saray yetkilisi, aralarının gergin olmasına rağmen mektubun iki lider arasında "özel ve çok sıkı kişisel ilişkilerin" bir işareti olduğunu, Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile iletişimi sürdürmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Kuzey Kore medyası da ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore liderinin halkını koronavirüs salgınından koruma çabalarından etkilendiğini söylediği bir mektup aldığını duyurdu.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un konuya ilişkin ne tür bir yanıt verdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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