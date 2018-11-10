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Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 04:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek, "Çok aşağılayıcı" ifadesini kullandı.

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Macron'u hedef aldı.

"AVRUPA ÖNCE NATO'YA OLAN BORCUNU ÖDEMELİ"

Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

(AA)

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ABD Donald Trump Avrupa macron NATO

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
abd nin ipiyle kuyuya inilmez geçte olsa anladınız ama “ne çıkar öğrenmişsin mesahayı piy diye geçti borun pazarı sür eşşeğini Niğde’ye” Bu beyitte avrupaya hediyem olsun
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