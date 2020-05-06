HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona'daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, ziyarette maske takmayan Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu.

Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
ABD Genelkurmay Bakanı koronavirüs konusunda Pompeo ile çeliştiABD Genelkurmay Bakanı koronavirüs konusunda Pompeo ile çelişti
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

THY'nin normalleşme planı belli oldu

THY'nin normalleşme planı belli oldu

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'daki çılgın parti şikayet konusu oldu!

Survivor'daki çılgın parti şikayet konusu oldu!

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Diğer Haberler
Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya Sahra sıcağıyla karşılaşacak

Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya Sahra sıcağıyla karşılaşacak

Lamalar koronavirüse umut oldu!

Lamalar koronavirüse umut oldu!

Polisin 'sarhoş' sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı

Polisin 'sarhoş' sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı

ABD Genelkurmay Bakanı koronavirüs konusunda Pompeo ile çelişti

ABD Genelkurmay Bakanı koronavirüs konusunda Pompeo ile çelişti

İngiltere'de sosyal mesafeyi ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti

Skandal ortaya çıktı istifa etti! İngiltere'yi sarsan olay

BAE'de gökdelende büyük yangın

BAE'de gökdelende büyük yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.