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Trump'tan Minneapolis'teki olaylarla ilgili sert uyarı: Şehri kontrol altına yoksa Ulusal Muhafızları gönderirim

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 08:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri uyardı.

Trump'tan Minneapolis'teki olaylarla ilgili sert uyarı: Şehri kontrol altına yoksa Ulusal Muhafızları gönderirim

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanmasının ardından Trump, Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullandı.

Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullandı.

Şiddet olaylarına karışan göstericilere de yüklenen Trump, "Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'deki gösterilerin 3. gecesinde ise Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansımıştı.

FLOYD'UN 'NEFES ALAMIYORUM' FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları aktive ettiğini açıklamıştı.

(AA)

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