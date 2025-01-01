Trump'tan New Orleans saldırısı açıklaması: "Ülkemizdeki suç oranları daha önce hiç görülmemiş bir seviyede"

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığa daldığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SUÇ ORANLARI GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYLERE ULAŞTI"

"Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaşan Trump "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık. Trump yönetimi, New Orleans şehrinin bu saf kötülük eylemini soruşturması ve bundan kurtulması için gereken tüm desteği sağlayacaktır" dedi. Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını da kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

ABD'Yİ SARSAN SALDIRI

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.



New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Araçlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

FBI ve ortaklarının patlayıcıların işlevsel olup olmadığını tespit etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, patlayıcıların gerekli olması halinde etkisiz hale getirileceği kaydedildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır