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Trump'tan olay gönderme: Acele edelim sevgilim, bugün rüzgar esiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2019 01:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinden büyük zaferle çıkacağını, bir zafere imza atacağını açıkladı. ‘Yeşil Yeni Anlaşma’sını hedef alarak alaycı açıklamalarda bulunan Trump, "Uçak yok, enerji yok. Rüzgar durduğunda elektriğinizin sonu. Acele edelim. Sevgilim, bugün rüzgar esiyor. Televizyon izlemek istiyorum sevgilim" ifadelerini kullandı.

Trump'tan olay gönderme: Acele edelim sevgilim, bugün rüzgar esiyor

ABD’nin Maryland eyaletinde Muhafazakar Siyasal Hareket Konferansı’nda konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinden daha büyük zaferle çıkacağını öne sürdü.

2016 seçimlerinden büyük bir zaferle çıktığını belirten Trump, daha iyisini yapacağını belirterek tekrar kazanacağını açıkladı. Muhafazakar kitleye seslenen Trump, kendisini bir Cumhuriyetçiden daha muhafazakar olarak nitelendirdi.

"ACELE EDELİM SEVGİLİMİ BUGÜN RÜZGAR ESİYOR"

Demokratların Temsilciler Meclisi’ne sunulan, ‘Yeşil Yeni Anlaşma’sını hedef alarak alaycı açıklamalarda bulunan Trump, “Bunun üzerinde çok çalışmalılar. Uçak yok, enerji yok. Rüzgar durduğunda elektriğinizin sonu. Acele edelim. Sevgilim, bugün rüzgar esiyor. Televizyon izlemek istiyorum sevgilim" ifadelerini kullandı. (İHA)

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