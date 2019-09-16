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Trump'tan önemli açıklama: Göreceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü Suudi Arabistan'da iki petrol tesisine düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaparak İran'ı suçladı.

Trump'tan önemli açıklama: Göreceğiz!

Küresel petrol üretiminin %5 kesintiye uğramasına sebebiyet veren Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin Trump'tan İran'ı suçlayan bir açıklama geldi.

Trump attığı tweetinde şu ifadelere yer verdi;

"İran'ın, drone düşürdüğünde bunun kasıtlı olduğuna ve olayın kendi hava sahalarında gerçekleştiğine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlayın. Aslında, olay yakınında bile değildi. Onlar (İran) bu haberi bunun yalan olduğunu bile bile tutturdular. Şimdi de Suudi Arabistan'daki saldırıyla hiç bir alakaları olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
Trump Suudi Arabistan İRAN

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