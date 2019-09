Trump'tan önemli açıklama: Göreceğiz!

Küresel petrol üretiminin %5 kesintiye uğramasına sebebiyet veren Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin Trump'tan İran'ı suçlayan bir açıklama geldi.

Trump attığı tweetinde şu ifadelere yer verdi;

"İran'ın, drone düşürdüğünde bunun kasıtlı olduğuna ve olayın kendi hava sahalarında gerçekleştiğine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlayın. Aslında, olay yakınında bile değildi. Onlar (İran) bu haberi bunun yalan olduğunu bile bile tutturdular. Şimdi de Suudi Arabistan'daki saldırıyla hiç bir alakaları olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz."

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?