Trump'tan önemli açıklama: Türkiye'den istedik

Trump, bu açıklamayı kabine toplantısı öncesinde, gazetecilerin soruları üzerine yaptı. Trump, Associated Press haber ajansına daha önce verdiği mülakatta, Suudi Arabistan’a yönelik suçlamalara değinirken, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak önce neler olduğunun netlik kazanması gerektiğini vurgulamış, cinsel saldırı iddialarının gölgesinde Anayasa Mahkemesi yargıçlığı onanan Brett Kavanaugh tartışmasına atıfta bulunarak “Yine 'masumiyetin kanıtlanana kadar suçlusun' vakasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’a kabine toplantısı öncesinde gazeteciler bu açıklamasını sorduğunda, Başkan, Suudi Arabistan’ı korumaya çalışmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretine atıfta bulunarak Türkiye’den eğer varsa Kaşıkçı’ya ilişkin ses ve görüntü kaydını istediklerini belirtti. Trump, "Böyle bir kayıt var mı emin değilim muhtemelen var. Pompeo döndüğünde bu konuyla ilgili kapsamlı bir rapor verecek. İlk soracağım soru bu olacak" diye konuştu.