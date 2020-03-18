Trump'tan önemli koronavirüs açıklaması

Trump yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada bir bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyece\u011fini ve bu toplant\u0131da koronavir\u00fcsle ilgili \u00e7ok \u00f6nemli haberleri duyuraca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...\n window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Koronavir\u00fcs hangi y\u00fczeyde ne kadar s\u00fcreyle ya\u015fayabiliyor?Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...