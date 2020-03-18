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Trump'tan önemli koronavirüs açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle ilgili çok önemli haberleri olduğunu söyledi.

Trump'tan önemli koronavirüs açıklaması

Trump yaptığı açıklamada bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu toplantıda koronavirüsle ilgili çok önemli haberleri duyuracağını söyledi.

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