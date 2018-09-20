Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmesi gerektiğini savundu.
Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki yükselişten Orta Doğu ülkeleri ve OPEC'i sorumlu tuttu.
Orta Doğu ülkelerini ABD'nin koruduğunu öne süren Trump, yaptığı paylaşımda, "Biz Orta Doğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, daha önce de OPEC'i, petrol fiyatlarını suni şekilde artırmakla itham etmişti.
Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi
Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum