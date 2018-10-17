Trump'tan porno yıldızı davalısına ağır hakaret: At suratlı

Daniels, Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.
Trump bugün attığı tweet'te ise "At suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini" yazdı.
Yıllar önce Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels, 2016'daki başkanlık seçimlerinden kısa süre önce bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.
“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018
Bugünkü karar, bu davayı etkilemiyor.
Daniels davayı kaybettiği için Trump'ın avukat masraflarını da ödemesi gerekiyor, ancak masrafların tutarı henüz bilinmiyor.
Daniels'ın avukatı Michael Avenatti ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.
İkili, attıkları tweet'ler ile Trump'a karşılık verdi.
"Baylar ve bayanlar, size başkanınızı sunmama izin verin" diyen Daniels, bu tweet'lerin "Trump'ın acizliğini, kadınlara yönelik nefretini ve Twitter'daki kontrol eksikliğini tekrar gösterdiğini" söyledi.
Trump'ı "kadın düşmanı ve ABD için utanç kaynağı" olarak tanımlayan Avukat Avenatti ise, kendisinin ve müvekkilinin Trump'ın "ne tür bir düzenbaz ve yalancı olduğunu dünyaya göstereceklerini" söyledi.
Stormy Daniels, 2006 yılında Trump'ın eşi Melania'dan olan oğlu Barron doğduktan kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürmüştü.
Trump ise bu iddiayı reddediyor.
İkilinin 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinden önce bir gizlilik anlaşması imzaladığı belirtiliyor.
Trump, Daniels'a "aslında hiç yaşanmayan bir ilişkiyle ilgili yalan söylemesini engellemek için" para ödendiğini kabul etmiş, ancak bu paranın kampanya fonlarından değil, cebinden ödediğini açıklamıştı.
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