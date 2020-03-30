Trump'tan Prens Harry ve Meghan Markle çıkışı: Parasını ödeyecekler

İngiliz kraliyetinden ayrılmalarının ardından nerde yaşayacakları merak edilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, gittikleri her yerde ‘güvenlik harcamaları’ tartışmalarına neden oluyor.

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Kanada’da yaşayan çift, geçici olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletine taşındıkları haberleri üzerine kendilerini bir kez daha aynı tartışmanın göbeğinde buldu.

'KANADA'YI ABD İÇİN TERK ETTİLER'

Çiftin, oğulları Archie ile birlikte geçen hafta koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip Kaliforniya'ya gittiği haberleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu.

Twitter’den bir paylaşımda bulunan Trump, “Kraliçe’nin ve İngiltere'nin büyük bir arkadaşı ve hayranıyım” diye başladığı mesajının devamında çifte uyarıda bulundu.

Trump, “Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirildi. Şimdi Kanada'yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenlik koruması için para ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!” dedi.

Pek çok ABD’linin de Trump’ın bu paylaşımına destek verdiği görüldü.