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Trump'tan Prens Selman hakkında itiraf gibi açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump CIA raporu iddialarıyla ilgili yüzde yüz bir saptama olmadığını söyledi. Trump Arjantin'deki G-20'ye katılarak ilk yurt dışı ziyaretine çıkacak Veliaht Prens Selman'la görüşebileceğini açıkladı.

Trump'tan Prens Selman hakkında itiraf gibi açıklama

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ilişkilerine dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada iki ülkenin ticari ilişkilerine dikkat çeken Trump, Washington ve Riyad arasında rekor seviyede yatırım anlaşmaları yapıldığına işaret etti.

Kaşıkçı cinayetini “berbat” ifadesiyle tanımlayan Trump açıklamada, ABD’nin bu cinayete karşı sert adımlar attığını savundu.

"Bağımsız araştırmalar sonucunda bu berbat cinayet hakkında çok fazla detayı biliyoruz." ifadelerini kullanan Trump, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan yetkilileri, Kaşıkçı’yı ‘devlet düşmanı’ ve İhvancı şeklinde tanımlıyor, fakat bizim bu kabul edilemez cinayet konusundaki kararlarımızda bu tanımlamalar rol oynamadı. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı."

Trump açıklamasında, "Bunların yanı sıra, Kaşıkçı cinayeti hakkında asla tam olarak fikir sahibi olamayız." ifadesine yer vererek, Suudi Arabistan’ın İran’la karşı mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

"ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD’nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim. ABD’den sonra Suudi Arabistan en fazla petrol ihraç eden ülke. Bizimle yakın bir şekilde çalıştılar ve petrol fiyatlarını düşük tutmaları yönündeki isteğime karşılık verdiler, bu dünya adına önemliydi. ABD Başkanı olarak bu çok tehlikeli dünyada Amerika’nın ulusal güvenliğini sağlamaya ve bize zarar vermek isteyen ülkelere karşı durmak niyetim var. En basit şekilde söylemek gerekirse, ilk önce Amerika."

TRUMP İLE PRENS SELMAN ARJANTİN'DE GÖRÜŞEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılacak olan G-20 Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirebilirler.

ABD Başkanı Donald Trump CIA raporu iddialarıyla ilgili yüzde yüz bir saptama olmadığını söyledi. Trump Arjantin'deki G20'ye katılarak ilk yurtdışı ziyaretine çıkacak Veliaht Prens Selman'la görüşebileceğini açıkladı. (AA)

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