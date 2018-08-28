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Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 05:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Evangelist liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. Trump, İzmir'de ev hapsinde bulunan Rahip Brunson hakkında da konuştu.

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahşp Brunson'la ilgili yeni bir açıklama geldi.

Trump, Evangelist liderleri ağırladığı akşam yemeğinde, Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını söyledi ve bunun için verilen mücadeleden bahsetti.

"BRUNSON'IN SERBEST KALMASI İÇİN SAVAŞIYORUZ"

"Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullanan Trump, salondan en büyük alkışı bu açıklamaları esnasında aldı. Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

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Toplantıda ABD'deki son gelişmelerden de bahseden Trump, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Senatör John McCain için önümüzdeki günlerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump rahip Brunson Evangelist liderler Kudüs

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