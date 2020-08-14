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  4. Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 23:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’da tescil edilen 'Sputnik V' adlı yeni tip koronavirüs aşısının etkili olmasını umduklarını söyledi. Trump ayrıca, "Bizim çok sayıda aşımız var, onların da işe yarayacağını umuyoruz. Çok yakında bir şeyler duyuracağız" dedi.

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' adı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin yorumda bulundu.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Trump, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgiye sahip olup olmadığı sorusuna, "Bu aşı hakkında pek fazla bilgimiz yok. Aşının işe yarıyor olmasını umuyoruz. Gerçekten bunu umuyoruz" yanıtını verdi.

"Onlar bazı testleri atladı ve biz, tüm sürece uyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Trump, şöyle devam etti:

"ÇOK YAKINDA BİR ŞEYLER DUYURACAĞIZ"

Bizim çok sayıda aşımız var, onların da işe yarayacağını umuyoruz, ama tüm test sisteminin baştan sona geçilmesini istiyoruz. Çok yakında bir şeyler duyuracağız. Aynı zamanda çok, çok önemli olduğunu düşündüğüm ilaçlar olacak.

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