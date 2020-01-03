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  4. Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Trump, Twitter hesabından, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığı, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediği paylaşımını yaparak, İran'a müzakere için açık kapı bıraktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN Twitter Trump

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
yaşayıp göreceksin trump bence erken öttün bu iş böyle kalmayacak bence inan niran önce tedbirlerini al artık kural yok diyorlar çünkü !!!
kazanmadı da ülkeyi nasıl kurdular, seni sarı kafa ?
saçını çekip sonra okşuyor nasıl taktik lan bu Trump :)
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