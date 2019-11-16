Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump, Beyaz Saray'da sağlık hizmetleriyle ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığının dün gece yaptıkları açıklamada, "Temmuz'da yapılan telefon görüşmesi ile ABD'nin bu ülkeye yardımlarını kesmesi arasında bir bağlantı olmadığını" belirttiklerini aktardı.

'BASINIMIZ İNANILMAYACAK DERECEDE SAMİMİYETSİZ'

ABD Başkanı Trump, "Basın bunu haber bile yapmadı. Basınımız inanılmayacak derecede samimiyetsiz. Daha samimi bir basın olsaydı, ülkemize daha iyi hizmet edebilirdik." diye konuştu.

Azil soruşturması kapsamında çarşamba günü yapılan ilk kamuya açık oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle izleyemediğini belirten Trump, "Bu sabahki oturumun bir kısmını izledim. Bunun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. İnsanların seçtiği birçok muhteşem Cumhuriyetçi vekilimiz var ama onların konuşmasına, açıklama yapmasına bile izin verilmiyor. Bu soruşturma bir rezalet ve ülkemiz için utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.