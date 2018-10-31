HABER

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelmeye çalışan göçmenlere yönelik sert yine ifadeler kullandı!

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan göçmenlere yönelik sert ifadelerini bugün de sürdürdü. Binlerce göçmene karşı sınıra orduyu yolladığını vurgulayan Trump, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Kafileler çok güçlü savaşçılar ve insanlardan oluşuyor. Meksika’ya karşı kuzey sınırında sert ve çok saldırganca çatıştılar. Meksikalı askerler yaralandı. Kafileyi durduramadı ya da durdurmak istemediler. Onlar bizim sınırımıza gelmeden durdurulması ancak yapmıyorlar.

Ordumuz güney sınırımızda konuşlandırılıyor. Çok daha fazla birlikte de geliyor. Korkunç haydutlardan ve çete üyelerinden oluşan bu kafilelerin ABD’ye girmesine izin vermeyeceğiz. Sınırımız kutsaldır ve yasal yollarla gelmeliler. GERİ DÖNÜN!”

BİNLERCE KİŞİ SINIRA İLERLİYOR!

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...
Araştırma: Yaklaşık 600 bin mülteci travma yaşıyorAraştırma: Yaklaşık 600 bin mülteci travma yaşıyor
Osman Kavala: Hayatımdan aylar eksiliyorOsman Kavala: Hayatımdan aylar eksiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump göçmen Twitter asker ordu sınır kuvveti

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

İlginizi Çekebilir

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne kadar merhametsiz bir insan bu ya. Zavalli fakir insanlara en ufak bir acimasi yok.Allahindan bulsun.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!

Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!

Antarktika'da dev buzul parçası koptu

Antarktika'da dev buzul parçası koptu

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.