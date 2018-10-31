Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan göçmenlere yönelik sert ifadelerini bugün de sürdürdü. Binlerce göçmene karşı sınıra orduyu yolladığını vurgulayan Trump, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Kafileler çok güçlü savaşçılar ve insanlardan oluşuyor. Meksika’ya karşı kuzey sınırında sert ve çok saldırganca çatıştılar. Meksikalı askerler yaralandı. Kafileyi durduramadı ya da durdurmak istemediler. Onlar bizim sınırımıza gelmeden durdurulması ancak yapmıyorlar.

Ordumuz güney sınırımızda konuşlandırılıyor. Çok daha fazla birlikte de geliyor. Korkunç haydutlardan ve çete üyelerinden oluşan bu kafilelerin ABD’ye girmesine izin vermeyeceğiz. Sınırımız kutsaldır ve yasal yollarla gelmeliler. GERİ DÖNÜN!”

BİNLERCE KİŞİ SINIRA İLERLİYOR!

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.