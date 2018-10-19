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Trump'tan son dakika açıklaması: Ne video ne de ses kaydı verilmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi.

Trump'tan son dakika açıklaması: Ne video ne de ses kaydı verilmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, video ve ses kayıtlarının dinletildiği iddialarını yalanlayarak "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne bir video verildi, ne de gösterildi." ifadelerini kullandı.

POMPEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ

Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine kayıp gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini görüşmek için Suudi Arabistan'a giden Bakan Pompeo, bu ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyaretinin ardından basında Pompeo'ya Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ses ve görüntü kayıtlarının izletildiği iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

KAŞIKÇI'NIN AKIBETİ

Resmi işlemler için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden gazeteci Kaşıkçı'nın olayındaki sır perdesi hala aralanamadı. Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, İstanbul'daki Başkonsoloslukta yapılan 9 saatlik aramada bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandı. Konsolosluk binasından sonra Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutu da arandı.

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Trump pompeo ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne frıldak birisi ,dünyanın başına bela.
O kadar meraklı isen gel kendin araştır araplara yaptırım uygulamak için can atıyorsun eminim telaşın bundan
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