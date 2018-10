Trump'tan son dakika açıklaması: Ne video ne de ses kaydı verilmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, video ve ses kayıtlarının dinletildiği iddialarını yalanlayarak "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne bir video verildi, ne de gösterildi." ifadelerini kullandı.

Secretary of State Mike Pompeo was never given or shown a Transcript or Video of the Saudi Consulate event. FAKE NEWS!