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Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

31.08.2018 18:38 | Son Güncelleme

Rahip Brunson'un yargılanmasını bahane göstererek Türkiye'ye karşı düşmanca adımlar atan ve ekonomik savaş açan ABD Başkanı Trump'a Almanya da katıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara’da yapacağı görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarını gündeme getireceğini açıkladı. Maas bu vakaların çözümünün ilişkilerin normalleşmesi için şart olduğunu belirtti.

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelecek hafta Ankara’ya yapacağı ziyarette, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunu gündeme getireceğini açıkladı.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN..."

Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Viyana’daki toplantısında sırasında, gazetecilerin Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına atıfta bulunan Maas, “Bu vakaların çözüme ulaşması gerekiyor ve bu Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan bir adım olur” şeklinde konuştu.

"TOP ARTIK TÜRKİYE'DE"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, yedi Alman vatandaşının hâlâ de cezaevinde tutulmasını Almanya’nın kabul edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti. “Türkiye’nin normalleşme için gereken şartları yerine getirmesi” gerektiğini dile getiren Maas, bunun Türkiye ziyaretinde ele alınacak konulardan biri olacağını söyledi. Maas, “topun” artık Türk tarafında olduğunu sözlerine ekledi.

50 ALMAN TÜRKİYE'DE CEZAEVLERİNDE

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Sözcü, bunlardan yedisinin Türkiye’deki darbe girişimi sonrasında siyasi nedenlerle tutuklandığını tahmin ettiklerine işaret etti. Bunun yanı sıra 35 Alman vatandaşının çoğunlukla siyasi suçlamalar yüzünden Türkiye’yi terk edemediğini ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “bu vakalar üzerinde yoğun” bir şekilde çalıştığını belirtti. Sözcü, Bakan Maas açısından Türkiye ile ilişkilerin “çok önemli” olduğunu da sözlerine ekledi.

3 İSİM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aralarında gazeteci Deniz Yücel, gazeteci çevirmen Meşale Tolu, insan hakları savunucusu Peter Steudtner gibi Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması, Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde gerginliği tırmandıran konulardan biri olmuştu. Steudtner, geçen yıl Ekim ayında, Tolu geçen yıl Aralık ayında, Yücel de bu yıl Şubat ayında tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump Almanya tehdit Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Geç bunları Geeeç bunlar geride kaldı eski TÜRKİYE yook
Alayiniz ayni gavur herde gavur
türkiyede siyasetcisinden gazetecisine abd vatandaşından alman vatandaşına türk vatandaşına kadar herkes tutuklu
@magendavid yapma be sen niye ceza evinde değilsin boş boş konuşmayın
hersey karsilikli siz verin biz de verelim cnm bnim oglancilik yapmayin
hersey karsilikli siz verin biz de verelim cnm bnim oglancilik yapmayin
BU NASIL HUKUK ANLAYIŞI. SENİN HUKUKTAN HABERİN VARMI. MASS DAYI. HUKUK NEDİR BİLİYORMUSUN. SENİN VATANDAŞIN BURDA SUÇ İŞLİYCEK. İÇERİ ALINDIMI ALMANYA İLE TÜRKİYENİN İLİŞKİSİ BOZULACAK. HEMEN BOZ. KONSOLOSLUKLARINI KAPAT YÜRÜ GİT BURDAN. DEFOL RAUS,
la bekleyin af çıkacak yakında nasılsa
hazir gelmisken yaniniza 2m suriyi verelim eliniz bos gitmeyin
mahvettiniz bir anda herşeyi bizim evlatlarımıza gelecek diye birşey bırakmadık memlekette ne üretimimiz var ne alım gücümüz kural kural kural
salınırlar ama bunlar olurken tv lerde genelde dizi izliyor oluruz paran varsa gücün varsa artistlik yaparsın yoksa böyle hollandaya da almanyaya da eyvallah dersin
eğer rahip bırakılırsa arkasından digerleride gelecek ve her gelen ekonomik tehdit olacak veya olmaya çalışacak.Bu saatten sonra geri vites yapmak daha kötü sonuçlar getirir.
Seen ilk oncce ZEKARIYa ozu ver
dağılın alçaklar
Batı dünyası Türkiye'de ki adalet sistemine güvenmiyor.peki içerde biz güveniyoruz.ama dogruyu söyleyin.
Tek bildiğim birşey var oda Reisin geri vites yapmıyacağı bunu sizde iyi biliyosunuz hadi işine gelmeyenler şimdi bana olumsuz olarak kırmızı puanlar verebilirsiniz bekliyorum
AJANLARINI DİYOR GALIBA BİT PAZARI GİBIÝIZ VALLAH HER TÜRDEN AJAN BULUNUR :))))
verin papazı alın papazı
SEN Bİ GEL GÖRÜŞÜR HALLEDERİZ..AKP KURBAN OLSUN SANA....
Kendi vatandaslarimiza af cikarmayipta bunlarinsalarsak yaziklar olsun.
gonder suriyelileri irakli lari gorelim.
Topunuz gelin...
Ne olur dolar 7 olsun bozdurcam
hani bunlar arayı yumaşatacaklardı ya. hep yazdım bunlarla yola çıkmak herzaaman hatadıri bunlar iki yüzlüdürler. hainliğin her türü bunlarda mevcuttur.
Ne tehdit eden var bu memleketi ya şimdiye kadar akliniza gelmeyen tutuklu hükümlü kim varsa yenimi aklınıza geliyor
yaw daha neyi bekliyoruz açın sınırı salıverin suriyelileri avrupaya....
tramp bir kriz çıkartir bizim kefere basın 10 kriz çıkartıyor
tüekiyede her pisliği yapın sonra hiç bir şey olmamış gibi serbest bırakalım. geç bunları. istediğiniz kadar havlayın
elini verirsen kolunu isterler.Alman gazeteciyi neden bıraktınız.adama meydanlarda ajan bunlar diye diye bağırıyorduk.neden saldık.şimdi herkes istiyor tabiki.Tutarlı olmazsak.güçlü olmazsak bunlar normal
ülke olarak yurt dışı menşeli alışverişi durduralım diyeceğim ama bu imkansız mümkün oldugunca yerli malına dönmek lazım ve gereksiz alışverişleri kısmak lazım. 3 çift ayakkabın varsa 4. yü almamak gibi. ve devlet yerli malı olan ürünleri anlamamız için bir damga vurmalı ürünlerin paketlerine.
ALMANLARDA BİZE ALANYADA PROPAGANDA YAPAN pkk lıları versin
Düşene bir tekme de siz vurmak size yakışır zaten. Gelin hepiniz gelin tüm dünya gelsin.
Deniz yücel bırakılmayacaktı. bıraktık hukukun değil siyasetin işlediğini gördüler herkes fırsat buldu bastırıyor.
türkiyeyi maskara sanıyorsunuz değilmi o 60/70/80 lerde kaldı hadiyin yallahhhh
Lan bunlar ABD ambargo uyguluyor diye bize destek olmamışlar mıydı? Türk' ün Türk' ten başka dostu yok diyoruz.. Hala neyin tatavasını yapıyorsunuz??
DAHA DÜN ALMANLAR DEĞİLMİYDİ RTE NİN HEYKELİNİ DİKEN. NE KARIŞTIRACAKSINIZ ACABA
REİİİİİS takmışsın geri vitese,bunu görende al bunuda gönder bizeee DİYOR.
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