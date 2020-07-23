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Trump'tan suç oranı yüksek kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderme kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 01:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago başta olmak üzere ülkede suç oranı yüksek olan kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderileceğini duyurdu. Trump, "Şiddet suçlarının pençesine düşmüş Amerikan toplumlarına yönelik görevlendirilen federal güvenlik güçlerinin artırılacağını duyurmak istiyorum. Tüm ülkede olanları görüyorsunuz, bizim bu konuya müdahale etmekten başka şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan suç oranı yüksek kentlere daha fazla federal güvenlik gücü gönderme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında "Son günlerde, polis teşkilatlarımızın dağıtılması ve fonlarının kesilmesine yönelik bir radikal hareket vardı. Aşırılıkçı siyasetçiler de bu polis karşıtı savaşa destek verdi." ifadesini kulandı.

"BU KAN ARTIK DURMALI, DURACAK DA"

Trump, söz konusu olayların ardından ülkenin büyük şehirlerindeki silahlı saldırı, cinayet ve şiddet olaylarının arttığını vurgulayarak, "Bu akan kan artık durmalı, duracak da." ifadesini kullandı.

"MÜDAHALE ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Federal hükümetin suç ile mücadelede ciddi adımlar atacağını vurgulayan Trump, "Şiddet suçlarının pençesine düşmüş Amerikan toplumlarına yönelik görevlendirilen federal güvenlik güçlerinin artırılacağını duyurmak istiyorum. Tüm ülkede olanları görüyorsunuz, bizim bu konuya müdahale etmekten başka şansımız kalmadı." diye konuştu.

Trump, ülkede New York, Philadelphia ve Minneapolis gibi kentlerde suç oranlarının arttığının altını çizerek, Chicago'nun da bu suçlar nedeniyle en çok acı çeken kent olduğunu vurguladı.

Tüm Amerikalıların güvenli, şerefli ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürme hakkı olduğuna işaret eden Trump, bazı Demokrat yerel yöneticilerin siyasi çıkarlarını insanların güvenliğinin önüne koyduğunu ve bu nedenle de gerekli önlemleri almadığını söyledi.

Trump, "Gelirleri, ırkları, mahalleleri ne olursa olsun tüm Amerikan vatandaşları şehirlerinin sokaklarında şiddet ve korku olmadan yürüyebilmeli. Bu nedenle de bugün Adalet Bakanlığının Chicago'ya ek federal güvenlik güçleri göndereceğini duyurmak istiyorum. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı da dahil birçok kurum, yüzlerce güvenlik gücünün buraya gönderilmesi için iş birliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA DA FAZLA POLİS İŞE ALACAĞIZ"

Güvenlik güçlerinin eskisinden daha güçlü olması gerektiğinin altını çizen Trump, "Asla polisimize verdiğimiz fonu kesmeyeceğiz, daha da fazla polis işe alacağız." dedi.

Ülkeye yasa dışı yollarla gelen yabancı ülke vatandaşlarının da suç eylemlerine karışmasını ve Demokratların yönetimindeki şehirlerde yasa dışı göçmenlere sağlanan korumayı eleştiren Trump, "Yönetimimin ölümcül yöneticilerin elindeki bazı kentlerin ölümcül politikaları sonucu serbest kalan tehlikeli kişileri ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır. ABD, hukuka uygun davranan vatandaşları için sığınak olmalıdır, suçlu yabancı kişiler için değil." ifadesini kullandı.

ABD'de yerli üretim alanları açılarak ailelere yeni fırsatlar yaratılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Pekin'de değil Baltimore'da fabrikalar kurmak istiyoruz. Mallarımızı, Şanghay'da değil Chicago'da üretmek istiyoruz. Amerikan rüyasının Amerikan çocukları için olmasını istiyoruz." dedi.

(AA)

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