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Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 22:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Putin’den sonra Türkiye ve Güney Kore liderleriyle planlanan resmi görüşmeleri de iptal etti. Erdoğan ile Trump'ın Türkiye saati ile 22.00'da görüşmeleri planlanmıştı.

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Arjantin’deki G20 zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, önce Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ DE İPTAL

Bu gelişmenin ardından birkaç saat sonra da iptal edilen görüşmelere yenileri eklendi. Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders görüşmelerin zirve sırasında gayrı resmi biçimde ayaküstü yapılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump erdoğan G 20 Arjantin putin

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Amarikadan hayatda dost olunmaz ben yıllar önce mahsunu şerife kızardım ama gerçekmiş.
Akıllı adam nede olsa.
Tırpo kim bilir yine şeytanlık peşindedir.
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