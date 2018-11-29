Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Arjantin’deki G20 zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, önce Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ DE İPTAL

Bu gelişmenin ardından birkaç saat sonra da iptal edilen görüşmelere yenileri eklendi. Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri de iptal ettiği öğrenildi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders görüşmelerin zirve sırasında gayrı resmi biçimde ayaküstü yapılacağını kaydetti.



