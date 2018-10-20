Trump'tan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali!

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden bir Kaşıkçı açıklaması daha yaptı.Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Meksika'ya yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Türkiye'de Kaşıkçı olayıyla ilgili herhangi bir ses kaydı dinlediği" şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.
"YAPTIRIM UYGULAMAYI GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ"
Trump, "Olayla ilgili vereceğimiz kararlara Kongre de dahil olacak. Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını şimdiden söylemek erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinin önemini dikkate almalıyız. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz " diye konuştu.
"ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.
"SUUDİ ARABİSTAN'A KARŞI BİR ÇOK SEÇENEĞİMİZ VAR"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.
"KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL EDİYORUM"
Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." şeklinde konuşmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak" açıklamasını yapmıştı.
Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti. Suudi Arabistan daha sonra yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı.
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