Trump'tan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali!

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden bir Kaşıkçı açıklaması daha yaptı.Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Meksika'ya yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Türkiye'de Kaşıkçı olayıyla ilgili herhangi bir ses kaydı dinlediği" şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.

"YAPTIRIM UYGULAMAYI GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ"



Trump, "Olayla ilgili vereceğimiz kararlara Kongre de dahil olacak. Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını şimdiden söylemek erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinin önemini dikkate almalıyız. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz " diye konuştu.

"ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.