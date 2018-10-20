HABER

Trump'tan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 07:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili vereceğimiz kararlara Kongre de dahil olacak. Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını şimdiden söylemek erken. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali!

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden bir Kaşıkçı açıklaması daha yaptı.Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Meksika'ya yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Türkiye'de Kaşıkçı olayıyla ilgili herhangi bir ses kaydı dinlediği" şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.

"YAPTIRIM UYGULAMAYI GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ"

Trump, "Olayla ilgili vereceğimiz kararlara Kongre de dahil olacak. Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını şimdiden söylemek erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinin önemini dikkate almalıyız. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz " diye konuştu.

"ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

"SUUDİ ARABİSTAN'A KARŞI BİR ÇOK SEÇENEĞİMİZ VAR"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

9858003-640x320

"KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL EDİYORUM"

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." şeklinde konuşmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak" açıklamasını yapmıştı.

Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti. Suudi Arabistan daha sonra yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı.

PARTNERRevani tatlısı nasıl yapılır?Revani tatlısı nasıl yapılır?
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısıBM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı
ABD'den İngiltere'ye 3 buçuk milyar dolarlık dev satış!ABD'den İngiltere'ye 3 buçuk milyar dolarlık dev satış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

İlginizi Çekebilir

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

ABD'den İngiltere'ye 3 buçuk milyar dolarlık dev satış!

ABD'den İngiltere'ye 3 buçuk milyar dolarlık dev satış!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kaşıkçı olayı sonrası kafa karıştıran açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kaşıkçı olayı sonrası kafa karıştıran açıklama!

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Suudi Arabistan'a bir şok da Almanya'dan!

Suudi Arabistan'a bir şok da Almanya'dan!

Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.