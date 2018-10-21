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Trump'tan Suudi Arabistan'la ilgili flaş açıklama: Yaptıkları kabul edilemez

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 01:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili, “Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” dedi. Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Suudi Arabistan'la ilgili flaş açıklama: Yaptıkları kabul edilemez

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Trump, gazetecilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Trump, “Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?” şeklinde bir soruya, “Bu mümkündür.” dedi.

"CEVAPLARI BULANA KADAR TATMİN OLMAYACAĞIM"

“Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” şeklinde konuşan Trump, Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi ve soruşturmaya çok fazla kişinin dahil edildiğini kaydetti.

"YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZ"

Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, "Suudi’nin soruşturmasını inanılır bulunuyor musunuz” şeklinde bir soruya ise “Evet, buluyorum.” cevabını verdi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Cemal Kaşıkçı

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