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Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Kaşıçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalının '60 dakika' isimli programında önemli açıklamalarda bulundu.

Trump kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de açıklama yaptı.

Trump, "Eğer Kaşıkçı olayının ardında Suudiler varsa çok ağır cezalar vereceğiz. Olayı en derinine ineceğiz ve çok şiddetli cezalar uygulanacak" dedi.

ABD Başkanı ayrıca; "Onlar bunu reddediyor, şiddetle reddediyorlar. Onlar bu işin arkasında olabilir mi? Evet" dedi.

KRAL SELMAN'LA GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında Suudi yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti. Dün yaptığı açıklamada da Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Donald Trump ABD Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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