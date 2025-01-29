Trump'tan tartışmalı bir kararname daha! "Hamas’ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilerleyen saatlerde antisemitizmle mücadele kapsamında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Beyaz Saray yetkilileri, kararname ile Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ve diğer yerleşik yabancıların vizelerinin iptal edileceğini aktardı. Yetkililer, Trump yönetiminin özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara karşı sert önlemler almayı planladığını belirtti.

"HIZLA İPTAL EDECEĞİM"

Trump, söz konusu kararnameye ilişkin notunda, ABD’li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarını agresif bir şekilde kovuşturma talimatı vereceğini belirtilerek, “Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas’ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim” dedi.

Trump'ın kararname düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kararı destekliyorum Kararı desteklemiyorum Kararın detaylarını merak ediyorum Bu konuda tarafsızım

Kaynak: İHA