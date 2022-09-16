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Trump'tan tehdit gibi açıklama! "Büyük problem yaşanır"

16.09.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Trump, başkan adaylığının engellenmesi durumunda "büyük problem" yaşanacağını ifade ederek, "ABD halkının buna dayanacağını sanmıyorum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunlar yaşardınız diye düşünüyorum." dedi.

Trump'tan tehdit gibi açıklama! "Büyük problem yaşanır"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, savcılar yoluyla başkan adaylığının engellenmesine ABD halkının dayanamayacağını ve bunun büyük problem olacağını söyledi.

Katıldığı yayında radyo programcısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlayan Trump, savcılar tarafından yapmadığı bir şeyle suçlanarak gelecek seçimlerde başkanlık adaylığının engellenmesi ihtimaline ilişkin soruya, "ABD halkının buna dayanacağını sanmıyorum ama böyle bir şey olsaydı bu ülkede belki de daha önce hiç görmediğimiz sorunlar yaşardınız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Aynı zamanda Washington Post'ta köşe yazarı ve Fox News kanalında siyaset yorumcusu olan Hewitt'in, "sorun" ifadesinin medya tarafından "şiddeti teşvik" şeklinde anlaşılabileceği uyarısı üzerine Trump, "Büyük sorunlar olacağını düşünüyorum. Sadece buna dayanacaklarını sanmıyorum. Bu, kışkırtmak değil. Ben sadece fikrimin ne olduğunu söylüyorum." şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı, Hewitt'in "(Bir savcı isterse jambonlu sandviç hakkında suç duyurusunda bulunabilir.) diye bir söyleminiz var. Suçlansanız bile başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusunu, "Suçlanmayı hayal edemiyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım." diye cevapladı.

Trump, hakkındaki suçlamaların hepsinin üstesinden geldiğini, Rusya ve Mueller raporu konusunda haklı çıktığını, Rusya ile asıl "alışveriş" yapanların Demokratlar olduğunu iddia etti.

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"HARİKA BİR BAŞKANDIM"

"Üstüne üstlük, kabul edelim, ben harika bir başkandım. En büyük vergi indirimleri, ordumuzu yeniden inşa etme, tarihin en büyük düzenleme kesintileri, tarihin açık ara en büyük istihdam rakamları arasında daha fazlasını yaptık." diyen Trump, başkanlık döneminin başarılı olduğunu savundu. (AA)

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abd trump
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