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Trump'tan tüm dünyaya tehdit!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten döndü. Trump, sosyal medya hesabından "Fransa'dan yeni döndüm. Bu çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi" mesajını paylaştı.

Trump'tan tüm dünyaya tehdit!

Ziyareti sırasında ülke liderleriyle yaptığı görüşmelere dair bilgi veren Trump, diğer ülkelere sosyal medya hesabı üzerinden gözdağı verdi.

TRUMP GÖZDAĞI VERDİ: YA PARAYI ÖDERSİNİZ YADA KENDİNİZİ KORURSUNUZ

Trump, "Dünya liderleriyle olan toplantılarımda birçok başarı elde ettiğim Fransa'dan yeni döndüm. ABD'ye, hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığı gerçeğini ortaya çıkarmak kolay olmadı. Diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar para ödemesi yapıyoruz. Bu durumun devam edemeyeceğini söyledim. Bu durum her zaman saçma bir şekilde ABD'nin aleyhine oldu. Yüklü miktarlarda para diğer ülkelerin korunması için harcandı ve karşılığında hiçbir şey almadığımız gibi ticari açık ve kayıplar yaşadık. Bu çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi. Ticaret serbest ve adilce gerçekleştirilmeli" dedi.

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Donald Trump tehdit

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
kafayı yemiş . Mafya gibi haraç istiyor ...
yeminle sesli güldüm:) para verin looooo
ZORBA DEVLET ABD
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