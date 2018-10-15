Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye'de uzun süre tutuklu bulunan rahip Brunson'ın salıverilmesinin ardından, “Türkiye ile rahip Brunson'ın salıverilmesine karşılık yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir anlaşma yapmadık” dedi.
Trump ayrıca 'Türkiye'ye karşı iki gün öncesinden daha farklı hissediyorum' dedi ve 'Türkiye'ye karşı çok iyi hislerim var, iki gün önce yoktu' diye ekledi.
KAYIP GAZETECİ
Trump ayrıca gazetecilere İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya da ilişkin açıklama yaptı.
Trump "Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardında alçak katillerin olduğuna inanıyorum' dedi.
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