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Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’ya gitmeden önce gazetecilerin soruların yanıtladı. Trump yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir anlaşma yapılmadığını tekrarladı.

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye'de uzun süre tutuklu bulunan rahip Brunson'ın salıverilmesinin ardından, “Türkiye ile rahip Brunson'ın salıverilmesine karşılık yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir anlaşma yapmadık” dedi.

Trump ayrıca 'Türkiye'ye karşı iki gün öncesinden daha farklı hissediyorum' dedi ve 'Türkiye'ye karşı çok iyi hislerim var, iki gün önce yoktu' diye ekledi.

KAYIP GAZETECİ

Trump ayrıca gazetecilere İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya da ilişkin açıklama yaptı.

Trump "Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardında alçak katillerin olduğuna inanıyorum' dedi.


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Trump Türkiye açıklama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yandas yazar Nuh albayrak ne demisti artık Turkiyeyi o cocuklari yonetmiyor ne pahasina olursa olsun.. papaz teslim edilmez... simdi buyur onunbununcocuklari ....
Zaten var diyende yok, Türkiye yetkilileri hükümeti vs diyorki casusu yakaladık, bağımsız yargımız yargıladı,, casus ona verilen cezasyı haps evine çevirip ve dolaysıyla casus cezasını çekti ve serbest bırakıldı Ya Turp sen niye işleri karıştırıyorsun? ikide bir Cumhurbaşkanına teşekür ve şükranlarını iletiyorsun, Sn. Cumhurbaşkanı defalarca açıkladı bağımsız hur yargı vereceği karara uyulacak ve öyle oldu,
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