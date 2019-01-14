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Trump'tan Türkiye hakkında çok ağır sözler: Ekonomik yönden yıkıma uğratırız

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2019 02:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye hakkında çok sert sözler söyledi. Trump, Suriye'deki PKK/PYD'li teröristleri kast ederek "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden yıkıma uğratırız." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Türkiye hakkında çok ağır sözler: Ekonomik yönden yıkıma uğratırız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden yıkıma uğratırız. 20 millik (32 km) bir güvenli bölge yaratacağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.

İşte Donald Trump'ın o paylaşımları:

Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

Kürtler'i vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratırız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"


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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump PKK PYD Türkiye yaptırım Suriye

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