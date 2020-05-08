Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'nin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddiaları da soruldu.

Bu konuda kesin bir yorumda bulunmak istemediğini kaydeden Trump, "Ama bir şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Orta Doğu'da ve başka bölgelerde birçok adım atıyoruz." yorumunda bulundu.

Dünyadaki en güçlü orduya sahip olduklarını belirten Trump, "Çok varlıkları hiçbir karşılık almadan koruyorduk. Bu ülkelerin bize yardım etmesini istedik." diye konuştu.

SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARINI SAVUNDU: ONLAR BİNLERCE YILDIR SAVAŞIYORDU

Trump, ABD'nin Suriye'de dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki askerlerini geri çektiğini hatırlatarak, "Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk ve burada binlerce askerimiz vardı. Türkiye de Suriye de büyük ülkeler. Burada niye bizim askerimiz olsun dedim. İki ülkenin birbirine düşmanlığı vardı, yaklaşık 1 yıl önce geri çektik. Onlar binlerce yıldır savaşıyordu." dedi.

Suriye'de petrolü korumak için bir grup asker bıraktıklarını kaydeden Trump, virüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının çakılmasına işaret ederek, "Petrolü korumak iki ay öncesine kadar iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

