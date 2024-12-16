Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması: "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu"

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump “Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır