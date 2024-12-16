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Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması: "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu"

16.12.2024 20:35
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması geldi. Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması: "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu"

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump “Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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