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Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere bir dizi açıklama yaparken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Trump, olay ile ilgili olarak Türkiye'ye isim anmadan mesaj göndererek kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi. Trump, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok, kısa zamanda bir raporumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, Trump, Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini söyledi.

"KISA ZAMANDA BİR RAPORUMUZ OLACAK"

Trump, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok, kısa zamanda bir raporumuz olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili Türkiye'ye isim anmadan mesaj göndererek kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
abd kendini sknıf başkanı sanıyor ya bende ona yanıyorm
kes lan sarı kafa sen kim oluyosunda talimat veriyorsun bize
sana ne oluyor sana ne
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