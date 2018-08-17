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Trump'tan Twitter'da flaş Türkiye açıklaması: Hiçbir şey ödemeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 04:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan Rahip Brunson krizi hakkında yeni bir mesaj paylaştı.

Trump'tan Twitter'da flaş Türkiye açıklaması: Hiçbir şey ödemeyeceğiz

Trump, 'Bruson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceklerini' söyleyerek şu mesajı paylaştı;

"Türkiye yıllar boyunca ABD'den faydalandı. Şimdi harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!"


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Trump brunson rahip Amerika

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