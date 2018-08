Trump'tan Twitter'da flaş Türkiye açıklaması: Hiçbir şey ödemeyeceğiz

Trump, 'Bruson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceklerini' söyleyerek şu mesajı paylaştı;

"Türkiye yıllar boyunca ABD'den faydalandı. Şimdi harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!"

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!