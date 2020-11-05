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Trump'tan yeni açıklama: Oyları saymayı bırakın

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Biden'ın bir saat önce, 'Tüm oyları sayın' açıklamasına karşın Trump, "Oyları saymayı bırakın" açıklaması yaptı.

Trump'tan yeni açıklama: Oyları saymayı bırakın

ABD seçimlerinde sona yaklaşılırken Biden'ın seçim yarışını önde götürdüğü belirtiliyor.

Seçim heyecanı sürerken adaylardan Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Sayımı durdurun" dedi.

TRUMP TSİ 19:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile 08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayımları durdurun." mesajını verdi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.

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