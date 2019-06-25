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Trump'tan yeni İran açıklaması: Kongrenin onayına ihtiyacım yok

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2019 06:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongreyi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongrenin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Trump'tan yeni İran açıklaması: Kongrenin onayına ihtiyacım yok

Trump, The Hill internet sitesine verdiği mülakatta ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Kongrenin onayını almadan İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapma yetkisine sahip olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Evet, buna yetkim var." dedi.

Trump, "İran konusunda ne yaptığımızla ilgili Kongreyi sürekli bilgilendiriyoruz, sanıyorum bunu da takdir ediyorlar. Onları güncel tutmak istiyorum ama yasal olarak bunu yapmak zorunda değilim." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "Trump İran'ı vurmadan önce bizden yetki istemeli." şeklindeki açıklaması hatırlatılan Trump, "Buna katılmıyorum; birçok insan buna katılmıyor." dedi.

İran'a yönelik bir hava saldırısına onay vermeye çok yakın olduğunu anlatan Trump, "Daha sonra bunu yapmamaya karar verdim. Bu kararı bir noktada verecektim ve sonra yapmamaya karar verdim çünkü gerçekten orantılı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki tansiyon artarken Kongredeki Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongreden onay alması gerektiğini savunuyor.

Geçen hafta ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi sonrasında iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmiş, Trump dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i yaptırım listesine almıştı. (AA)


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Donald Trump ABD İRAN

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