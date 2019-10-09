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Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump Türkiye'nin 'IŞİD esirlerini devralmak zorunda' olduğunu söyledi.

Trump yeni tweetinde şu açıklamayı yaptı;

"Yüzlerce yıldır farklı gruplar arasındaki savaş devam ediyor. ABD, ortadoğuda hiçbir zaman olmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD'li esirleri geri almak zorunda. Bu hepimiz için süren, aptalca sonsuz savaşlar sona eriyor."


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