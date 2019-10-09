Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump Türkiye'nin 'IŞİD esirlerini devralmak zorunda' olduğunu söyledi.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Trump yeni tweetinde şu açıklamayı yaptı;

"Yüzlerce yıldır farklı gruplar arasındaki savaş devam ediyor. ABD, ortadoğuda hiçbir zaman olmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD'li esirleri geri almak zorunda. Bu hepimiz için süren, aptalca sonsuz savaşlar sona eriyor."



