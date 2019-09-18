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Trump'tan yeni yaptırım adımı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2019 16:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Maliye Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımları artırmaları için talimat verdi.

Trump'tan yeni yaptırım adımı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim." ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Trump yaptırım İRAN

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