Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu

İran'daki diktatörlük konusunun ele alınması lazım. Bu ülke komşularına saygı duymamaktadır. İran kendisini zenginleştirmek için buldukları kaynakları yağmalamaktadır. İran'ın hazinesinden çalınan milyonlarca dolar vardır. Dini kullaraka insanları savaşa teşvik etmek iyi bir şey değildir. Bu ülkenin genişleme politikaları vardır. İşte bu yüzden Ortadoğu'daki ülkeler kararımız destekledi ve bende nükleer anlaşmadan çekildim. Bu anlaşma 2015 yılında yapılmıştı. Bu anlaşmadan sonra İran'ın askeri bütçesi yüzde 40'dan fazla arttı. Suriye ve Yemen'de kaosa neden olundu. ABD bu çalışmada ekonomik bir yaptırım başlattı. Böylece bu ülkenin kanlı gündeminin önüne geçmeyi planlıyor. Geçtiğimiz ay yaptırımlar yürürlüğe girdi ve önümüzdeki tarihlerde daha fazlası yürürlüğe girecek. Biz ülkelerin terörü finanse etmesine izin veremeyiz. Dünyadaki hiçbir şehirde nükleer füze başlığı bulunmamalıdır. Biz bütün ülkelerden İran'ı izole etmesini bekliyoruz.

Bu bağlamda bu yıl içerisinde çok ciddi bir adım da attık. Bu adımı aslında burada bulunan bütün ülkelerin kendi başkentine saygı duymasını içeriyor. İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdık.

'YÜZLERCE MİLYAR DOLAR TİCARET AÇIĞI YAŞADIK'

Tüm dünyadan yabancı mallar ABD'ye serbest bir şekilde geliyordu. Fakat diğer ülkeler bu hakkı bize tanımadılar. Artık hiçbir ülke ABD'den tek taraflı yararlanamayacak. Bazı ülkeler bize karşı haksız avantaj elde ettiler. Bu bağlamda yüzlerce milyar dolar ticaret açığı yaşadık. Kötü ticaret anlaşmalarından çıktık. Geçtiğimiz ay Meksika'yla çok başarılı bir anlaşma yaptık. Dünya Ticaret Örgütü'nün örgütün kurulu olduğu ilkeleri ihlal ettiğini tüm liderler kabul edecektir. Ülkelerin sahip olduğu şirketler sistemi kendi amaçları için kullanmışlardır.

'TÜM DÜNYADAKİ ÜLKELER KENDİ ÜLKELERİNİ KORUMALIDIR'

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 13 trilyonluk ticaret açığına maruz kaldık. Artık mağdur durumuna düşmeye izin vermeyeceğiz. Artık zenginliğimizin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. ABD, Çin ürünlerine 200 milyar dolar kadar ek vergi yüklemiştir. Kıymetli meslektaşım Başkan Şi'ye saygım çok büyük fakat ticaret başkadır. İdarem altında ABD her zaman kendi çıkarlarını öne koyacak. Geçtiğimiz yıl bu kürsüde konuşmamda, BM İnsan Hakları dairesinin bu kurumu utandırdığını söylemiştim. BM temsilcimiz Nikki Haley'nin çok kapsamlı bir reform uyarısı vardı. Bu bağlamda hiçbir adım atılmadı. ABD bu nedenle insan hakları konseyinden çekiliyor. ABD, Uluslarararsı Ceza Mahkemesi'ne desteğini çekmektedir. ARtık, UCM'nin meşruyiteti kaybolmuştur. ABD, Amerikalılar tarafından yönetilir. Biz küreselleşme doktrinini reddediyoruz. Tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır.

