HABER

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 04:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump, New York'a ziyareti sırasında kendisi ile seyahat eden gazetecilere, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını kaydeden Trump, soruşturmaya ilişkin "Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyorlar." dedi.

Trump'ın Zelenskiy'den, ABD'nin ülkesine askeri yardımları göndermesi için Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu hakkındaki iddiaları soruşturmasını talep ettiği iddia edilmiş ve bu iddialar üzerine hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.

Azil soruşturması devam ederken Ukranya liderini Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Vodafone 41. İstanbul Maratonu için yollar kapatıldıVodafone 41. İstanbul Maratonu için yollar kapatıldı
NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklamasıNATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Erdoğan'ın direktifiyle üretildi! Yüzde 100 yerli

Erdoğan'ın direktifiyle üretildi! Yüzde 100 yerli

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İki çocuk annesinin kahreden ölümü

İki çocuk annesinin kahreden ölümü!

Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.